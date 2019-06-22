İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filenin Efeleri, namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu

Estonya’nın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, final karşılaşmasında, bugün Belarus ile karşı karşıya geldi.

Estonya'nın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, final karşılaşmasında, bugün Belarus ile karşı karşıya geldi. Milliler, Saku Suurhall Arena'da oynanan mücadelede rakibini 25-16, 25-21 ve 25-19‘luk setlerle 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve tarihinde ilk kez namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu.


Ay-yıldızlılarda; Adis Lagumdzija 16, Burutay 13, Yasin 12 sayılık performanslarıyla galibiyeti getiren isimler oldular.


A Milli Erkek Voleybol Takımı, 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde organize edilecek FIVB Challenger Kupası'na da katılma hakkı elde etti. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi bileti alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.