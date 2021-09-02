Filenin Efeleri'nden galibiyetle başlangıç

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler yarın TSİ 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.
Salon: Hakamets
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Roy Bensimon (İsrail)
Rusya: Iakovlev, Kobzar, Volkov, Volvich, Kliuka, Podlesnykh, Golubev (L) (Pankov, Tetyukhin, Kurkaev)
Türkiye: Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Adis, Beytullah (L) Caner (L) (Mirza, Yiğit, Bedirhan, Oğulcan)
Setler: 27-29, 25-16, 21-25, 19-25
Süre: 1 saat 58 dakika (35, 27, 30, 26)