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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan etabındaki ikinci maçında Hollanda’yı 25-22, 25-14, 21-25 ve 25-15‘lik setlerle 3-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve puanını 6’ya yükseltti.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan etabındaki ikinci maçında Hollanda'yı 25-22, 25-14, 21-25 ve 25-15‘lik setlerle 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.


Filenin Sultanları, üçüncü maçında yarın saat 21.00'de ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak.



Salon: Aleksandar Nikolic


Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Sinisa Isajlovic (Avusturya)


Türkiye: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Aylin (L) (Ezgi, Meryem, Şeyma)


Hollanda: Baijens, Oude Luttikhuis, Timmerman, Lohuis, Jasper, Dijkema, Schoot (L) (Meijers, Siebring, Hester Jasper)


Setler: 25-22, 25-14, 21-25, 25-15


Süre: 1 saat 46 dakika (27, 24, 30,25)

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