Filenin Sultanları, ABD'ye 3-2 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin 3.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki son maçında ABD'ye 3-2 yenildi.
Salon: Seven Chief Sportsplex
Hakemler: Fabian Pedro Concia (Arjantin), Angela Grass (Brezilya)
Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Saliha, Eda, Ayça (L) (Aylin, Sıla, Meryem)
ABD: Robinson, Tapp, Drews, Bajema, Washington, Poulter, Wong-Orantes (L) (Wilhite)
Setler: 22-25, 25-18, 25-27, 25-23, 16-18
Süre: 1 saat 58 dakika (23, 22, 28, 25, 20)