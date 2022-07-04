Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nı gümüş madalyayla tamamladı

Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında İtalya'ya 3-1 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine 26-24, 25-20, 22-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup olarak organizasyondaki ilk yenilgisini aldı ve Akdeniz Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.

Salon: Palais Sports Hammour Boutlelis

Hakemler: Eyike M. (Kamerun), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Türkiye: Melis Yılmaz, Ilkin Aydın, Buse Ünal, Ayçin Akyol, Buse Kayacan Sonsırma, Tutku Burcu Yüzgenç, Yasemin Yıldırım, Yaprak Erkek, Emine Arıcı, Ezgi Akyaldız, Aslihan Kılıç, Derya Cebecioğlu

İtalya: Francesca Bosio, Sofia D'Odorico, Federica Squarcini, Sara Panetoni, Elena Perinelli, Alessia Mazzaro, Binto Diop, Ilaria Battistoni, Emma Cagnin, Giorgia Frosini, Linda Nkiruka Nwakalor

Setler: 24-26, 20-25, 25-22, 22-25

Süre: 2 saat 8 dakika (36, 31, 33, 28)