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Filenin Sultanları, Gloria Cup'a galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup’ın ilk maçında karşılaştığı Hırvatistan’ı 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'ın ilk maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya Belek'te yer alan Gloria Sports Arena'nın (GSA) ev sahipliğinde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup turnuvasındaki ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 25-20, 25-18, 20-25 ve 25-13'lük setlerle 3-1 mağlup ederek galibiyetle başladı.


Karşılaşmanın oyuncusu ay-yıldızlılardan Hande Baladın seçildi. Filenin Sultanları, turnuvanın ikinci maçında yarın saat 19.00'da İtalya ile karşılaşacak.



Salon: Gloria Sports Arena


Hakemler: Pınar Elma, Yusuf Şahin


Türkiye: Hande, Kübra, Meryem, Şeyma, Eda, Cansu, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Fatma)


Hırvatistan: Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Brcic, Sain (L) (Deak, Klaric, Bozicevic (L), Stanovic)


Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 25-13


Süre: 1 saat 47 dakika (26,30, 27, 24)

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