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Filenin Sultanları Japonya'ya 3-1 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’ya 3-1 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya 3-1 mağlup oldu.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki onuncu maçında Japonya'ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı. Millilerde 9 isim skora katkı sağlarken; karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayı üreten Hande Baladın oldu ve ona Eda ile Zehra 13, Meryem 9, Meliha ve Tuğba 3, Ebrar ve Cansu 2, Şeyma 1 sayıyla eşlik etti.


Salon: Rimini Fuar Merkezi


Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Nasr Shaaban (Mısır)


Japonya: Ishikawa, Araki, Kurogo, Koga, Shimamura, Momii, Kobata (L) (Nabeya, Tashiro, Ishii)


Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Eda, Simge (L) (Ebrar, Şeyma, Buse, Meliha)


Setler: 25-17, 25-20, 17-25, 25-19


Süre: 1 saat 51 dk (24 30 28 29)


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 11.00'de Belçika ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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