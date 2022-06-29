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Filenin Sultanları, Kanada'ya 3-1 mağlup oldu

FIVB Milletler Ligi 3.

hafta ilk müsabakasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'ya 3-1 kaybetti.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, hafta ilk maçında Kanada'ya 25-22, 21-25, 25-22 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu. Millilerde Ebrar 23, Zehra 15, Hande 9, Meliha 5, Tuğba 3, Saliha ve Eda 2, Cansu 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, geride kalan iki haftanın ardından 5 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 16 puanla 7. sırada bulunuyor.


Milletler Ligi'nde 3. hafta programı şöyle:


30 Haziran Perşembe


TSİ 23.00 Türkiye - Hollanda



2 Temmuz Cumartesi


TSİ 02.00 Türkiye - Japonya



2 Temmuz Cumartesi


TSİ 23.00 Türkiye - ABD

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