Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri Karşılaşmalarını Çin'de Oynayacak

2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Bayan Milli Voleybol Takımı, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu mücadeleleri ise; Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

2020 yılının Ocak ayında ise; Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri düzenlenecek. Avrupa Kıta Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olan ülke; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:

A Grubu (Polonya)

Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland

B Grubu (Çin)

Çin, Türkiye, Almanya, Çekya

C Grubu (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak)

A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan

D Grubu (Brezilya)

Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan

E Grubu (Rusya)

Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika

F Grubu (İtalya)

İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya