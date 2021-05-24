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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde verecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde verecek.


Organizasyon, dünya genelinde devam eden korona virüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya'nın ev sahipliğinde Rimini'de düzenlenecek. 25 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Milliler; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.


FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde oynanacak.


FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılamamıştı.


2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etti.


Ay-yıldızlıların turnuvadaki maç programı şöyle:



25 Mayıs Salı


13.00 Türkiye - Sırbistan



26 Mayıs Çarşamba


20.00 Türkiye - İtalya



27 Mayıs Perşembe


19.00 Polonya - Türkiye



31 Mayıs Pazartesi


17.00 Kanada - Türkiye



1 Haziran Salı


11.00 Türkiye - Almanya



2 Haziran Çarşamba


17.00 Çin - Türkiye



6 Haziran Pazar


14.00 Türkiye - Tayland



7 Haziran Pazartesi


13.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti



8 Haziran Salı


13.00 Türkiye - Rusya



12 Haziran Cumartesi


14.00 Japonya - Türkiye



13 Haziran Pazar


11.00 Türkiye - Belçika



14 Haziran Pazartesi


22.00 ABD - Türkiye



18 Haziran Cuma


22.00 Türkiye - Hollanda



19 Haziran Cumartesi


19.00 Güney Kore - Türkiye



20 Haziran Pazar


22.00 Brezilya - Türkiye

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