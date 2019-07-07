Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni 4. sırada tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Çin'e 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Çin'in Nanjing şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri son 4'te Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalya maçında ev sahibi Çin'e konuk oldu. Milliler, Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan ve 1 saat 54 dakika süren mücadelede rakibine 23-25, 15-25, 25-20 ve 21-25‘lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Salon: Nanjing Olimpik

Hakemler: Daniele Rapisarda (İtalya), Patricia Rolf (A.B.D.)

Türkiye: Ebrar, Meliha, Şeyma, Kübra, Cansu, Zehra, Simge (L) (Hande, Ezgi, Gözde, Aylin (L), Aslı, Meryem, Fatma)

Çin: Gong, Liu, Liu X., Zheng, Yao, Yang, Lin (L) (Ni (L), Wang, Du, Diao, Jin, Yang)

Setler: 23-25, 15-25, 25-20, 21-25

Süre: 1 saat 54 dakika (31, 26, 30, 27)