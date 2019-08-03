Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ikinci maçında karşılaştığı Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Milliler, yarın ev sahibi Çin ile mücadele edecek.

Çin'in ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaştı. Milliler, Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17‘lik setlerle 3-1 mağlup ederek olimpiyat elemelerinde 2'de 2 yaptı.

Filenin Sultanları, grubun üçüncü ve son maçında yarın ev sahibi Çin ile TSİ 15.00'de karşı karşıya gelecek. Milliler maçtan galip ayrılması durumunda olimpiyat vizesi alacak.

Salon: Beilun

Hakemler: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)

Türkiye: Meryem, Zehra, Kübra, Şeyma, Hande, Cansu, Simge (L) (Fatma, Ezgi, Gözde)

Çekya: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova, Dostalova (L) (Patockova, Kozubikova, Janeckova, Kopecka, Holaskova)

Setler: 25-15, 25-22, 21-25, 25-17

Süre: 1 saat 50 dakika (23, 29, 30, 28)