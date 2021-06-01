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Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 5'te 5

İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşinci maçında Almanya’yı 3-0 mağlup etti ve 5’te 5 yaptı.

İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşinci maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.


Almanya galibiyeti ile namağlup unvanını koruyan ve puanını 13'e çıkaran millilerde Ebrar 21, Eda 11, Hande 9, Meliha 5, Naz 3, Kübra 2 ve Cansu 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında yarın TSİ 17.00'de Çin ile karşılaşacak.




Salon: Rimini


Hakemler: Luis Gerardo Macias (Meksika), Patricia Rolf (ABD)


Türkiye: Hande, Eda, Cansu, Meliha, Aslı, Ebrar, Simge (L) (Kübra, Naz, Şeyma)


Almanya: Alsmeier, Schölzel, Imoudu, Orthmann, Weitzel, Drewniok, Pogany (L) (Kstner, Vanjak, Stigrot, Poll, Bock)


Setler: 25-20, 25-20, 25-22


Süre: 1 saat 40 dakika

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