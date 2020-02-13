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Filenin Sultanları'nın olimpiyat maç programı belli oldu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, B Grubu’ndaki maç programı belli oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu.


Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyon Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:



26 Temmuz, Pazar


TSİ 10.25 Türkiye - Çin



28 Temmuz Salı


TSİ 10.25 Türkiye - İtalya



30 Temmuz, Perşembe


TSİ 15.45 Türkiye - A.B.D.



01 Ağustos, Cumartesi


TSİ 08.20 Türkiye - Arjantin



03 Ağustos, Pazartesi


TSİ 08.20 Türkiye - Rusya



Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.

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