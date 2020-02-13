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Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yer alacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın B Grubu’nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile oynayacağı maçların programı belli oldu. Filenin Sultanları ilk karşılaşmasını 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.25'te Çin ile oynayacak.


Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.


Millilerin TSİ maç programı şöyle:



26 Temmuz Pazar


10.25 Çin - Türkiye



28 Temmuz Salı


10.25 İtalya - Türkiye



30 Temmuz Perşembe


15.45 ABD - Türkiye



01 Ağustos Cumartesi


08.20 Arjantin - Türkiye



03 Ağustos Pazartesi


08.20 Rusya - Türkiye

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