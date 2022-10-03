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Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci turunda yarın Almanya ile mücadele edecek. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı karşılaşmaların 4'ünden galip ayrılan milliler, ikinci turda F Grubu'nda yer aldı. Bu grupta ay-yıldızlılar, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci turda grupta ilk 4'te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.


Milli takımın Almanya ile Polonya'nın Lodz şehrindeki Sport Arena'da oynayacağı müsabaka yarın 20.00'da başlayacak.


F Grubu'nun maç programı ve puan durumu şu şekilde:


4 Ekim Salı


16.00 Tayland - Kanada


18.30 ABD - Dominik Cum.


20.00 Türkiye - Almanya


21.30 Sırbistan - Polonya



5 Ekim Çarşamba


16.00 Tayland - Almanya


18.30 Türkiye - Kanada


20.00 Sırbistan - Dominik Cum.


21.30 ABD - Polonya



7 Ekim Cuma


16.00 Sırbistan - Tayland


18.30 ABD - Türkiye


20.00 Dominik Cum. - Almanya


21.30 Polonya - Kanada



8 Ekim Cumartesi


16.00 ABD - Tayland


18.30 Sırbistan - Türkiye


20.00 Dominik Cum. - Kanada


21.30 Polonya - Almanya

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