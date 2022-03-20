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Filip Novak 57 gün sonra kadroda

Fenerbahçe’nin Çek futbolcusu Filip Novak, 57 gün sonra Konyaspor mücadelesinde kadroda yer buldu.

Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, 57 gün sonra Konyaspor mücadelesinde kadroda yer buldu.


Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin Çek futbolcusu Filip Novak yaşadığı sakatlıktan sonra 57 günün ardından formasına kavuştu. Konyaspor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan Çek futbolcu, son olarak Süper Lig'in 23. Haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında kadroya girmişti.

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