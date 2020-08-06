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Filip Novak: "Büyük bir aileye katıldım"

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Filip Novak, "Büyük bir aileye katıldım.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, "Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.


Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı transfer etti. Novak, sarı-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalarken, transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Çek futbolcu, "Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.

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