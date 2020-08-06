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Filip Novak, Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo-mavili kulübe veda etti.

30 yaşındaki defans oyuncusunun Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.


Slovak defans oyuncusu Filip Novak, Trabzonspor'dan ayrıldı. Sözleşmesi sona eren başarılı oyuncu sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayarak, "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler" dedi.

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