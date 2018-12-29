Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, “Kudüs'e karşı planlar bitmeyecek”

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, “Osmanlı Dönemi'nde Kudüs'te İlim Hayat ve Eğitim” sempozyumunun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Mustafa, Filistin konusunda Türkiye'nin tavrının çok önemli olduğunu ancak İsrail zulmünün son bulmadığını belirterek, “Türkiye'nin bu adaletsizliğe, zulme nasıl karşı durduğunu, Gazze'deki insanların ne kadar acı çektiğini biliyoruz. Kudüs'e karşı planlar bitmeyecek” dedi.

Osmanlı Devleti dönemindeki Kudüs'ün sosyal, kültürel ve eğitim hayatının masaya yatırıldığı Bağcılar Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, ile Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti işbirliğiyle düzenlenen “Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlim Hayat ve Eğitim” sempozyumu başladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Sempozyumda uzun yıllar Osmanlı Devleti hakimiyetinde kalan Kudüs'ün o yıllardaki sosyal, kültürel yaşamı masaya yatırıldı. Sempozyumda konuşan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin Filistin meselesinde gösterdiği tavrın çok önemli ve memnuniyet verici olduğunu belirtirken Kudüs'e yönelik yıllardır devam eden İsrail zulmünün son bulmadığını dile getirdi.

Faed Mustafa dünya ülkelerinin Kudüs'te yaşananları görmezden gelmemesi gerektiğini ifade ederek, İsrail zulmünün son bulması istedi. Türkiye'nin Filistin meselesinde takındığı tavrın memnuniyet verici olduğunu ancak Kudüs'e yönelik planların son bulmadığını dile getiren Mustafa, “Türkiye'yi biz bu bağlamda çok ayrı bir yere koyuyoruz. Her birimiz Türkiye'yi çok ciddiye alıyor ve önemsiyoruz. Türkiye'nin bu adaletsizliğe, zulme nasıl karşı durduğunu biliyoruz. Gazze'deki insanların ne kadar acı çektiğini biliyoruz. Kudüs'e karşı planlar bitmeyecek” ifadelerini kullandı.

“Müslümanlar için Kudüs büyük bir anlam ifade etmekte”

Osmanlı Dönemi'nde Kudüs'te önemli gelişmelerin yaşandığını ve bugün Müslümanlara yapılan zulmün kabul edilemez olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Biz Müslümanlar için Kudüs büyük bir anlam ifade etmekte, bereket, mübarek olmak ve mabed. Mukaddes beldelerin her birinde ecdadımızın gerçekten büyük bir emeği, hasreti var. Oraların gerek kurtuluşunda gerek imarında gerçekten bugün yüzyıllar boyunca da bizleri onurlandıracak duruşları hep göstermişlerdir” şeklinde konuştu.

İki gün sürecek olan sempozyumda Kudüs, “Ulema ve Biyografileri”, “Medreseler”, “İlmi Hayat”, “Eserler ve Seyahatler”, “Vakıflar” ve “Müesseseler” başlıklı oturumlarda alanında uzman konuşmaların katılımıyla ele alınacak. Sempozyumun sonunda ise oturumlarda elde edilen sonuçlar kitap haline getirilerek bilim dünyası ile paylaşılacak.