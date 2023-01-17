Filiz, coğrafi işaretli Mardin bulgurunu tanıttı

Mardin'in ‘Mezopotamya Güneşi' olarak bilinen, coğrafi işaret tescilli Mardin bulguru, Filiz Mardin Bulguru olarak raflardaki yerini aldı.

Türk gastronomisinin gelişimi, tohum tedariği, çiftçilerin eğitimi ve desteklenmesi konusunda yarım asırdır yürüttüğü çalışmalarla öne çıkan Filiz, ürün portföyünde yeni bir sayfa açtı. 1974'ten günümüze sofralarda makarnalarıyla yer alan marka, bulgur kategorisine adım atarak iki farklı bulgur çeşidi tüketicilere sundu.

Marka, yeni ürünü Filiz Mardin Bulguru ile Mardin'in ‘Mezopotamya Güneşi' olarak bilinen coğrafi işaret tescilli Mardin bulgurunu Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarla buluşturmayı amaçlıyor. Pilavdan çorbaya, salatadan aşureye kadar yüzlerce tarife yeni bir lezzet katmayı hedefleyen marka, yeni ürününü İstanbul'da düzenlediği gastronomi etkinliğiyle tanıttı.

Etkinlikte Barilla Gıda'yı temsilen şirketin Genel Müdürü Murat Koç ve Pazarlama Direktörü Selcen Tokgöz Filiz Mardin Bulguru'nun hikayesini paylaştı. Etkinlikte düzenlenen panelde; beslenme uzmanı ve sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, ünlü şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir ve Türk mutfağının ana malzemeleriyle sürprizlerle dolu lezzetler oluşturarak adını dünyaya duyuran ünlü şef Maksut Aşkar, gazeteci-yazar Elif Ergu Demiral'ın moderatörlüğünde coğrafi işaret tescilli Mardin Bulguru'nun önemi ile sofralardaki yerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte Filiz Mardin Bulguru ile yorumlanan yöresel lezzetler de şef ve uzmanların tarifleriyle katılımcılara sunuldu.

“Mardin bulgurunun Bilinirliğine katkıda bulunmak en büyük misyonumuz”

Türk mutfağına, buğday tarımının gelişimine, mükemmelliğe ve yeniliğe olan tutku ve özen ile yola devam ettiklerini vurgulayan Barilla Gıda Genel Müdürü Murat Koç, “Marka olarak amacımız toplumu, Türk mutfağının keyifli, besleyici ve sürdürülebilir gıdalarıyla buluşturmak. Filiz olarak; toprağa, beslenmeye, kaliteye, eğitime, Türk mutfağına, ekonomiye ve kültüre verdiğimiz özen yıllardır aynı Topraktan gelen güçle hammaddenin kalitesi ve yerelliğinin bize özgünlük getirdiğini biliyor, sürekli yenilik yoluyla insanların daha iyi yaşamasını sağlamak için özenle çalışıyoruz. Aynı özeni yeni giriş yaptığımız bulgur kategorisinde de sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Filiz Mardin Bulguru'nun hikayesini aktaran Barilla Gıda Pazarlama Direktörü Selcen Tokgöz, “Yeni ürünümüz Filiz Mardin Bulguru ile yeni bir kategoriye girerken, coğrafi işaret tescilli Mardin bulgurunu Türkiye'nin dört bir yanında tanıtmak adına heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu kategoride de ana amacımız Türk gastronomisinin gelişimine katkıda bulunmak, yerel ürünlerle ülkemizdeki tüm sofraları buluşturmak. Mardin bulgurunun bilinirliğine katkıda bulunmak ise en büyük misyonumuz. Yerel bir ürünün büyük bir marka tarafından sahiplenilmesinin bize verdiği sorumluluk bilinciyle Mardin bulgurunun hak ettiği bilinirliği kazanması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bulgurun Türk gastronomisindeki yeri konuşuldu

Gazeteci-Yazar Elif Ergu Demiral moderatörlüğünde düzenlenen panelde yer alan beslenme uzmanı ve sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, bulgurun sağlıklı beslenmedeki önemi, Mardin bulgurunun protein değerleriyle nasıl ayrıştığı ve coğrafi işaret tescilli ürünlerin ülkemiz sürdürülebilir tarımına yaptığı katkıya vurgu yaptı. Demiral, “Yerel ürünlerin kullanımının ve yerel kalkınmanın insan, doğa ve gezegenin sağlığına etkisinin çok büyük olduğuna inanıyorum. Yarınlara iyi bir gelecek bırakmak için yarının kaynaklarını tüketmememiz önemli. Gelecek nesillerin bizim şu an tükettiğimiz besinlere erişebilmesi adına bugünün tüketim alışkanlıklarını kenara koymamız gerekiyor. Gelecek gelenekte saklı ve Anadolu'da 12 bin yıl önce bize verilmiş, tüm dünyada da bulgur ismiyle anılan kıymetli bir hazinemiz var. Bulguru dünyada daha fazla anlatmamız adına bize büyük bir misyon düşüyor” dedi.

Konuşmasında, bulgurun Mardin mutfağındaki kadim tarihi ve önemine değinen ünlü şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, “Mardin Bulguru; dokusu, kokusu ve kehribar sarısı rengi ile dünyanın en iyi durum buğdayı. Anadolu'daki buğdayın en fazla güneşlenme süresinin olduğu yer Mardin ve bu bize kehribar sarısını getiriyor. Mardin mutfağında bulgur başrolde ve Mardin bulgurunda ruh var, çünkü şehirle birlikte yaşıyor. Mardin'in farklı coğrafyalarında farklı bulgurlu lezzetler, tarifler öne çıkıyor. Böylesine lezzet çeşitliliği olan, sofralarımızın vazgeçilmezi ve besleyiciliği ile öne çıkan Mardin bulgurunun ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri kazanacağına ve dünyaya anlatabileceğimiz eşsiz bir hikaye olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Türk mutfağının ana malzemeleriyle sürprizlerle dolu lezzetler oluşturarak adını dünyaya duyuran ve Filiz Mardin Bulguru reklam filmindeki tariflere imza atan ünlü şef Maksut Aşkar ise Türk gastronomisi ve mutfağında kaybolan bulgurlu tariflerin yeniden nasıl modernleştirildiğini paylaştı. Maksut Aşkar, “Türk sofralarının en çok tüketilen ana maddelerinden olan bulgurun, Anadolu mutfağına ait olduğunu tüm dünyada duyurmamız çok büyük önem taşıyor. Bu anlamda Anadolu'nun dört bir yanından nesilden nesle uzanan yüzlerce bulgurlu tarifi doğru işlemek, geleneklerimizi doğru tanımlamak ve geleceğe doğru aktarabilmek en büyük sorumluluğumuz. Mardin bulguru gibi böylesine değerli bir ürünün bilinirliğini artırmanın ve genç nesle tanıtmanın da çok değerli olduğuna inanıyorum” dedi.