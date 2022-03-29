Film Atölyeleri'nin yeni durağı Beypazarı oldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Film Atölyeleri'nin sıradaki durağı Beypazarı oldu. 24-27 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşen atölyeye 4 farklı liseden 25 öğrenci katılım sağladı.

3 gün süren ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beypazarı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen film atölyesine; Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi'nden, Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nden, Beypazarı Anadolu Lisesi'nden ve Hacı Kazım Ozan Kız İmam Hatip Lisesi'nden öğrenciler gönüllü katılım esasıyla seçildi.

Atölyenin ilk günü Beypazarı Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen ile Film Atölyeleri görüşmeleriyle başlarken, Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz ile film atölyeleri çerçevesinde toplantı yapıldı. Aynı zamanda Beypazarı'nın Gönüllü Tanıtımcısı Bülent Erdemli ile de fikir alışverişinde bulunuldu.

Hem teorik eğitim hem de saha uygulaması eğitimi aldılar

Toplamda 25 öğrencinin katıldığı film atölyesinin ilk gününde öncelikle İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları ve ilgili bölümlerinde okuyan öğrencileri tarafından kameramanlık, oyunculuk, yönetmenlik, senaryo gibi çeşitli konularda teorik eğitim verildi.

Alanında uzman öğretim elemanlarının danışmanlığında atölyeye katılan öğrenciler yeteneklerini keşfetme fırsatı bularak ilgi alanlarına göre gruplara ayrıldı. Bu çerçevede sinema, oyunculuk, ses, ışık, kamera, kamera arkası gibi çeşitli konularda sahada uygulama fırsatı ve deneyimi elde ettiler.

Gala Beypazarı'nda yapılacak

Çekim ve eğitim sonrasında öğrenciler tarafından çekilen belgesel film, öğretim elemanları tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel filmlerin gösterimleri ise yine Beypazarı'nda yapılacak olan galada izleyiciyle buluşacak. Katılımcı öğrencilere bu gala gecesinde sertifikaları takdim edilecek.

Beypazarı Film Atölyesi'nin danışmanlığını Prof. Dr. Nail Öztaş, proje yürütücülüğünü İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, proje yürütücülüğünü ve yapımcılığını Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi/ Yönetmen Ahmet Bikiç, tasarım ekibinde Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever, teknik ekipte Arş. Gör. Eda Çekemci, İGÜ GSF öğrencilerinden Polat Bakırtaş, Hande Pala, Enes Dalgıç, Yaren Nur Çakır, Yağmur Erdoğmuş, Şevval Battal, Ecem Gürol, Batıkan Karabacak ve atölyenin basınla ilişkiler direktörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Bilent Deyirmenci yer aldı.