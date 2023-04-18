İhlas Haber Ajansı

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Film sahnelerini aratmayan kovalamaca: kaza yapıp kaçmaya çalıştı, o anlar kamerada

Başakşehir’de kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan sürücüyü kazaya karışan vatandaşlar kovaladı.

Başakşehir'de kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan sürücüyü kazaya karışan vatandaşlar kovaladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti.İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü kazaya karıştıktan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kaçmak isteyen sürücüyü çevredeki vatandaşlar kovaladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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