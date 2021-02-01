FIM Dayanışma Ödülü TMF'nin

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun İsviçre'de yapılan Genel Kurulunda “FIM Ailesi 2020 Dayanışma Ödülü”ne layık görüldü.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) Genel Kurulu İsviçre'nin Cenevre şehrinde online olarak yapıldı. FIM'e bağlı 115 Ulusal Federasyon, FIM Aile Haftası kapsamında bir araya geldi. FIM Genel Kurulu'nda, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) sürecinde VEFA Sosyal Destek Gruplarına verdiği destek nedeniyle Türkiye Motosiklet Federasyonu'na “FIM Ailesi 2020 Dayanışma Ödülü” verildi. Ödül, FIM Başkanı Jorge Viegas tarafından Genel Kurul toplantısında açıklandı. Ödülü Türkiye ve aralarında İspanya, Nepal, Endonezya ve İtalya'nın da bulunduğu 15 ülkenin ulusal federasyonları aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “‘Bin Motosikletli Gönüllü' projesinde; başta motosiklet tutkunları olmak üzere Federasyon Yönetim Kurulu Üyelerimiz, sporcularımız, turizm komisyonu üyelerimiz, eğitmenlerimiz ve hakemlerimiz ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde gönüllülük esasıyla ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine hizmet verdik. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımıza gönderdiği hijyen paketlerinin dağıtılmasına kadar önemli bir görevi üstlendik. Bu zorlu süreçte motosiklet kullanıcılarının ne kadar önemli bir yardıma imza attıklarını gördük. İlk kez ülkemizde başlayan ‘Bin Motosikletli Gönüllü' projemiz diğer ülke federasyonlarına örnek oldu. Birçok ülke benzer uygulamalarla ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştı. Türkiye, dünya genelinde 115 ülkenin üyesi olduğu FIM Genel Kurulu'nda “FIM Ailesi 2020 Dayanışma Ödülü”nü almaya hak kazandı. Bizi bu ödüle layık gören FIM Genel Kurulu'na ve ‘Bin Motosikletli Gönüllü' projesinde yer alan bütün gönüllülerimize çok teşekkür ederim” dedi.