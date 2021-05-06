İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Final-Four programı belli oldu

Anadolu Efes’in mücadele edeceği THY Euroleague Final-Four’da müsabaka programları belli oldu.

Anadolu Efes'in mücadele edeceği THY Euroleague Final-Four'da müsabaka programları belli oldu. Efes, 28 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da final için parkeye çıkacak.


THY Euroleague Final-Four'da müsabaka programları açıklandı. Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Lanxess Arena'da oynanacak olan mücadelelerde, Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes, 28 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da CSKA Moskova ile karşılaşacak.



Final-Four programı şu şekilde:



28 Mayıs Cuma


19.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes


22.00 Barcelona - Olimpia Milano

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.