Final-Four'a nasıl geldiler?

Türk basketbol tarihinde ilk defa iki Türk takımının yer aldığı Final-Four'da büyük heyecan cuma günü başlıyor. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA, kupa için parkeye çıkıyor.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanacak olan THY Euroleague Final-Four'unda, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA Moskova kupa için savaşacak. Bu sene Türk basketbol tarihinde ilk defa iki Türk takımının yarışacağı ve bir temsilcimizin de finale çıkacağı Final-Four'da 4 ekibin kupa yolunda elde ettikleri başarı şu şekilde:

Fenerbahçe normal sezonu lider tamamladı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak zirvede tamamladı. Sarı-lacivertliler, normal sezonda Anadolu Efes, Khikmy, Bayern Münih, Real Madrid ve CSKA Moskova karşısında parkeden mağlup ayrıldı. Final-Four öncesi Obradovic ve öğrencileri, play-off'ta ise Litvanya temsilcisi Zalgris Kaunas ile eşleşti. Ev sahibi avantajını iyi kullanamayan sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynadığı ilk iki maçta bir galibiyet bir de mağlubiyet aldı. Litvanya deplasmanında da 2 galibiyet alan Fenerbahçe, 3-1'lik seri sonucu Final-Four vizesini aldı. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes ile cuma günü final bileti almak için mücadele edecek.

Geçen sene dipte, bu sene Final-Four'da

Geçtiğimiz sezon THY Euroleague'in normal sezonu 7 galibiyet 23 mağlubiyetle son sırada tamamlayan Anadolu Efes, bu sezon ise gösterdiği başarı ile parmak ısırttı. Normal sezonu 20 galibiyet 10 mağlubiyet ile 4.sırada tamamlayan bir diğer Türk temsilcisi, play-off'ta ise ligin güçlü ekiplerinden Barceona Lassa ile eşleşti. Saha avantajını elinde bulunduran Anadolu Efes, İspanya deplasmanına 1-1'lik eşitlikle gitti. Deplasmanda aldığı 1 galibiyet ile seriyi tekrar İstanbul'a taşımayı başaran Anadolu Efes, 3-2'lik seri sonu Final-Four'a adını yazdıran ikinci Türk takımı oldu. Efes'in yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe Beko olacak.

Madrid son şampiyon olarak parkeye çıkacak

THY Euroleague'in normal sezonunu 22 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Real Madrid, ülkesinde oynanacak olan Final-Four mücadelelerinde 'son şampiyon' sıfatıyla parkeye çıkacak. İspanyol ekibi geçen sene Final-Four'un yarı finalinde CSKA Moskova'yı, finalde de Fenerbahçe'yi yenerek kupanın sahibi olmuştu. Real Madrid bu sene ise play-off'larda Panathinaikos'u 3-0'la geçti. Son şampiyon bu sene yarı finalde ise cuma günü CSKA Moskova ile karşılaşacak.

CSKA, son şampiyon ile karşılaşacak

THY Euroleague'in normal sezonunu 24 galibiyet 6 da mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan CSKA Moskova, play-off'larda Saski Baskonia'yı seride 3-1 yenerek adını Final-Four'a yazdırdı. İspanya'da düzenlenecek olan Final-Four'da son şampiyon Real Madrid ile mücadele edecek olan Rus ekibi, normal sezonda rakibini iki maçta da devirmişti.

THY Euroleague Final-Four mücadelelerinde, 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes ile saat 22.00'de ise CSKA Moskova-Real Madrid ile karşılaşacak. Final mücadelesi ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.