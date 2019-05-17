Final Four'da için İstanbul'da dev ekran kuruldu

Euroleague Final Four'da Fenerbahçe ile Anadolu Efes, İspanya'da karşı karşıya gelirken, Ataşehir Belediyesi Cumhuriyet Parkı'nda kurduğu dev ekranla bu muhteşem coşkuyu Ataşehirlilerle paylaştı.

Ataşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı'na kurulan dev ekrana yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Türkiye saati ile 19.00'da çalan ilk düdükle birlikte parkı doldurdu. Maçı kazanan takımın pazar günü finalde yapacağı mücadelenin de yine Ataşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı'na kurulacak dev ekranla naklen yayınlanacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan Ataşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Eğitim Komisyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, “Ataşehir Belediyesi olarak sporun, sporcunun ve sporseverlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün iki Türk takımının Final Four mücadelesini, yarı final mücadelesini hep birlikte izleyeceğiz. Bunun için Cumhuriyet Parkı'mıza açık havada dev ekran kurduk ve hem Anadolu Efes, hem Fenerbahçe taraftarlarını buraya bekliyoruz. Güzel, centilmence ve Türk sporuna yakışacak bir maç olacağını düşünüyoruz. Finale bir Türk takımının çıkacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Finale hangi takım çıkarsa çıksın, Pazar günü final maçını dev ekranda vermeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Pazar günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayram kapsamında bir dizi etkinlik planladık. O gün saat 13.00 itibarı ile burada, bütün gençlerimizle buluşacağız. Akşama kadar çeşitli etkinlikler olacak. İftardan sonra da final mücadelesini hep birlikte izleyeceğiz” dedi.