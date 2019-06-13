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Final serisi Anadolu Efes avantaj kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu yenen Anadolu Efes 2-1 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu yenen Anadolu Efes 2-1 öne geçti.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırladı. Çekişmeli geçen mücadelede parkeden lacivert-beyazlılar 74-57 galip açıktı. Bu sonuçla Efes seride 2-1 öne geçti. Kendi sahasında başlayan serinin ilk maçında Fener'e yenilerek ev sahibi avantajını rakibine kaptıran Anadolu Efes, bu müsabakanın ardından ev sahibi avantajını geri aldı.


Toplamda 4 galibiyete ulaşan ekibin şampiyon ulaşacağı serinin 4. müsabakası 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de yine Fenerbahçe'nin sahası Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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