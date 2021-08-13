Finansal yapısını güçlendiren CarrefourSA, yatırımlarına devam ediyor

Bu doğrultuda CarrefourSA, %100 oranında pay sahibi olduğu, Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi'nin devir işlemi gerçekleşecek. Devir işlemi sonrası elde edilecek gelir, CarrefourSA'nın finansal borçlarının azaltılmasında kullanılacak ve böylece doğacak ilave nakit akışları büyüme yatırımlarında değerlendirilecektir.

CarrefourSA, Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi'nin (Adana Gayrimenkul) sermayesinin %100'ünü temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 113.264.693,28 adet payın tamamının 212.000.000 TL (KDV hariç) peşin bedel karşılığında devredilmesi hususunda 12.08.2021 tarihinde niyet mektubu imzalanmıştır.

2021 hedefi 100 yeni market ve 100 bayi hedefi

CarrefourSA'nın dijital dönüşüme ve yatırımlarına devam edeceğini dile getiren CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, müşterilerine üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusunu sunmak için çalıştıklarını belirterek; “Hem yeni market yatırımlarımızı sürdürüyor hem de küçük esnafımızı destekleyen Bayilik sistemimiz kapsamında yeni market açılışlarına devam ediyoruz. Bu yılı toplam 100 yeni market açılışı ve 100 yeni bayimizle tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni Neslin Sabancısı vizyonuyla dijital dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Kartallıoğlu, şunları dile getirdi: “Marketlerimiz, e-ticaret alt yapımız, müşteri deneyimi yönetimimiz, lojistik ve tedarik zincirimiz dahil tüm çalışma alanlarımızda dijitalleşmeyi sürdürüyoruz. Yatırımlarımızın üçte birini dijital dönüşüme ayırıyoruz. Müşterilerimiz webden, cepten ve tabletten 50 bini aşkın ürünüyle CarrefourSA Online Market'e erişim imkânı sunuyor “Öncelikli Teslimat”, “Alo Sipariş” ve “Markette Hazır” hizmetleri ile kolay alışveriş deneyimi sağlıyoruz. E-ticaret alt yapımız sayesinde aylık 7milyonun üzerinde ziyaretçi trafiğimiz var, mobil uygulama indirilme sayımız aylık 200 bine yakın, ayda 300 bin civarında sipariş alıp teslim ediyoruz.”