Finansman kolaylıklarıyla implant uygulamalarına talep artıyor

Geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlayan implant, aynı zamanda estetik açıdan yüze doğal bir görünüm sağladığı için eksik diş tedavilerinde sıkça tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor.

İmplant uygulamalarının kesinlikle steril, yüksek hijyen sağlanan ortamda takılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Ezgi Yüceer Çetiner,implant ameliyatları lokal anestezi ile ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilmesinin başarılı sonuç elde etmede önemli olduğunu vurguluyor.

İmplant uygulamalarının eksik diş problemi olanların hayat kalitesini yükseltmesinde önemli rol oynadığını belirten Dr. Ezgi Yüceer Çetiner, “Yeni nesil implant teknolojileri sayesinde eksik diş probleminden dolayı sıkıntı yaşayan kişilerdeki özgüven problemi tarih oluyor. İmplant sonrası estetik görünümle birlikte kişilerde hayat kalitesi ve özgüven yükseliyor. Diş implantları ile doğal yüz şeklinin korunması mümkün oluyor. İmplantlar doğal diş fonksiyonu gördüğünden çiğneme kabiliyetini artırıyor. İmplant yöntemini seçenler diğer protezlere oranla daha doğal yemek yiyebiliyor, konuşabiliyor, içebiliyor ve gülebiliyor. Böylece implant uygulanan kişiler kendilerini daha rahat ve özgüvenli hissediyor. İmplantlar, doğru ve düzenli bakım ile uzun vade için iyi bir çözüm olabiyor” şeklinde konuştu.

“İmplant tedavisi Estetik Kart ile yük olmaktan çıkıyor”

Tedavi beklentilerini ekonomik ve diğer nedenlerden dolayı ileri tarihe erteleyen estetik ve diş tedavi hastalarının her türlü estetik-plastik cerrahi, diş ve kaplama saç ekimi tedavileri için 24 aya kadar taksitlendirme imkânı sunan Estetik Kart'ın Genel Müdürü Gülali Kaya, tedavileri ertelemeden konforlu bir şekilde hizmet almayı kolaylaştırdıklarını belirtti.

Kaya yaptığı açıklamada, "Son dönemde artan taleplere uygun şekilde uygulamalara gittik. Biz de ağız sağlığı için hastalara ödeme kolaylığı sunuyoruz. Estetik Kart kullanarak estetik kart üye iş yerlerinde estetik operasyon, diş tedavileri ve saç ekimi yaptırmak isteyenlerin hayallerini ertelemesine gerek kalmıyor. Saç ekimi, estetik operasyon diş tedavilerini yaptırmak isteyen ve taksitli ödemek isteyenler kimlik numaralarıyla 5 dakikada online başvuru yaparak işlemin sonucu öğrenebiliyor. Anlaşmalı üye iş yerlerinde, saç ekimi, estetik operasyonu diş tedavileri yaptıracak müşteriler 24 aya varan taksit seçeneklerinden hiçbir dosya masrafı ödemeden ve uygun geri ödeme koşullarıyla taksitlendirme yapabiliyor. Kart ile sağlık harcamalarında sadece taksit değil puan da kazanılabiliyor. Kazanılan puanları tedavi ve uçak bileti otel gibi harcamalarda kullanmak mümkün oluyor” şeklinde konuştu.