Fırat Arslan, dünya rekoru için ringe çıkıyor

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 8 Şubat 2020 günü Almanya'nın Göppingen kentinin dev salonlarından EVS Arena'da dünya şampiyonluk maçı için ringe çıkacak. 27 yaşındaki Güney Afrika'lı Kevin Lerena'ya karşı yumruk sallayacak olan 49 yaşındaki Fırat Arslan, "Uzun yıllardan beri ben ve ekibimin tüm planları bu maç üzerine kurulmuştu. Şayet bu karşılaşmayı kazanırsam dünyadaki tüm zamanların ve sıkletlerin en yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihe geçeceğim. Bugüne kadar tüm sıkletlerde kırılmış olan rekorların hepsini kıracağım. İnsanlar bunu bazen yanlış anlayabiliyorlar. Ben tüm zamanların en yaşlı boksörü olarak değil, tüm zamanların en yaşlı dünya şampiyonu olarak rekor kıracağım. Bu iki konu arasında büyük bir fark var. Halen daha formum çok iyi, kondisyonuma güveniyorum ve tabi ki, tecrübe olarak mesleğimin zirvesindeyim. Bugüne kadar dünya devlerini yenerek, dünya şampiyonluklarını kazanmış birisi olarak, bu karşılaşmayı da alıp ülkemizin adını dünyanın zirvesine altın harflerle yazdırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Erol Ceylan: "Boks dünyası bu maça kilitlenecek"

Arslan'ın promotörü ve EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, böylesine tarihi bir olaya tanıklık etmekten büyük mutluluk duyacağını belirterek, "Tüm dünya bu karşılaşmaya kilitlenecek. Boks dünyası ve insanlık için de tarihi bir olay olacak. Şayet Fırat kazanırsa insanlara kendilerine iyi bakar ve spor yaparlarsa 49 yaşında dahi çok sağlıklı ve dünyanın zirvesinde olabileceklerini gösterecektir. Ülkemiz açısından da önemli bir olay, zira bu rekorun uzun yıllar kolay kırılamayacağını düşünüyorum. Ayrıca aynı gece kulübümüzün star boksörlerini de ringe çıkarmayı planlıyoruz. Ali Eren Demirezen, Fatih Keleş, Erkan Teper, Hüseyin Cinkara ve Alpay Yaman gibi başarılı sporcularımız da aynı gece ringde ülkemizi temsil edecekler" dedi.

EC BOXİNG ve Fırat Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, rakip Kevin Lerena'nın sert bir boksör olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar 25 maçın 24'ünü kazanırken bunlardan 11'ini de nakavtla sonlandırmış. Dünya starlarını ringe gömerek, altı kez dünya şampiyonu olmayı başarmış olan Kevin Lerena, tehlikeli bir boksör. Ancak tabi ki, Fırat Arslan da dünyanın en iyi boksörlerinden birisi olduğunu defalarca ispatlamış olan şampiyon bir isimdir. Çok çekişmeli bir maç olacaktır. Kim kazanırsa kazansın dünya tarihine geçecek. Çünkü bu maç dünya tarihine yazılmak için gerçekleştirilen bir karşılaşma" diye konuştu.