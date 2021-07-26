Fırat Arslan, WBA Dünya Kıtalararası şampiyonu

Almanya'nın Göppingen kentinde ringe çıkan Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Güney Amerika Şampiyonu R. Eduardo Acosta'yı nakavtla yenerek WBA Dünya Kıtalararası şampiyonu oldu. Öte yandan gecede Hüseyin Cinkara ve Ali Kıydın da rakiplerini nakavt ederek büyük bir başarıya daha imza attılar.

Kentinde kendisine ait spor salonu olan (Fırat Arslan Sportcenter'de) düzenlenen galada, Cruser sıklette WBA Dünya Kıtalararası altın kemerinin yeni sahibi olurken, dünya şampiyonluğu maçı yapmaya da hak kazandı. Fırat Arslan, güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı nakavtla sonlandırdı. Karşılaşma öncesi dünya sıralamasında ilk beşte yer alan Arslan, bu sonucun ardından ilk üç arasına girmesi bekleniyor. Yine dünyanın önde gelen federasyonları arasında yer alan IBO Avrupa şampiyonluk maçına çıkan Cruser sıkletteki yeteneklerimizden Hüseyin Cinkara, Kosovalı rakibi Erdoğan Kadriya'yı dördüncü rauntta nakdavn yaptı, ardından devam eden maçta altıncı rauntta tekrar nakdavn olan rakip, raunt arasında verilen molada yedinci raunda çıkamayınca karşılaşmayı Türk boksör kazınmış oldu. Ağır sıklet boksta geleceğin şampiyonu olarak görülen genç yeteneklerimizden Alı Kıydın, rakibine ağır bir nakavt yaşatırken, GBU Kıtalararası şampiyonluk kemerini beline takan taraf oldu. Erdinç Delibaltaoğlu'da yine rakibini nakavt ederek büyük bir başarıya imza attı. Hedefinin yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkmak olduğunu vurgulayan Fırat Arslan, "Gelecek dönemlerde bunun görüşmelerini yapacağız. Tekrar dünya şampiyonluk maçını çıkarak, bir rekor kırıp dünyanın en yaşlı şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyorum. Galayı düzenlememde büyük emek sarf eden eşim Dilek Arslan, başta olmak üzere gecenin ana sponsoru Ya'Medina, Gazi, Birtat, Çiloğlu ve Eska Welt şirketlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin menajerliğini üstlenen Deniz Gemici Serreno da Türk boksörlerin dünyanın dört bir yanında kendilerini göstermeye başladıklarını vurgulayarak, "Gelecekte dünya ringlerinde sporcularımızın fırtınalar estirdiklerini göreceğiz" dedi. Fırat Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz ise galaya ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, boksörlerin performanslarıyla dünya boks otoritelerinin dikkatlerini üzerlerine çektiğini belirtti. Alyaz, ayrıca Almanya Boks Federasyonu Başkanı Thomas Pütz'ün de bizzat galaya katılarak sporcuların performansını izlediğini sözlerine ekledi.