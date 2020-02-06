Fırat Arslan'ın, maçı öncesi nefesler tutuldu

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan'ın cumartesi gecesi Güney Afrikalı Kevin Lerena ile çıkacağı mücadele öncesi nefesler tutuldu.

Cumartesi gecesi Almanya'nın Göppingen kentinde yapılacak olan dünya şampiyonluğu ve dünya rekoru kırma maçına iki gün kala taraflar derin bir sessizliğe büründü. Fırat Arslan, pazartesi günü Güney Afrikalı rakibi ile ilk kez göz göze gelmiş ve karşılıklı olarak fikirlerini beyan etmişlerdi. Fırat Arslan'ın, "Hayatımda hiçbir maça bu kadar hazırlanmamıştım. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bu karşılaşmayı almak için elimden geleni yapacağım" demişti. Buna karşı rakip Lerena, "Ben Afrika'dan kalkarak buraya geldim. Kendime güvenmesem buraya gelmezdim ben de gece gündüz deliler gibi çalıştım, Fırat'tan daha çok çalıştım bu maçı alacağım" şeklinde iddialı konuşmuştu. Bunun üzerine Fırat Arslan, rakibine dönerek, "Allah'tan tek dileğim böylesi büyük bir çarpışmada ikimizi de büyük yaralanmalardan ve sakatlıklardan korunmasıdır. Çünkü bu maç çok sert geçecek belli ki iki taraf da çok çalışmış ve istekli görünüyor" deyince rakip Lerena, şok olmuştu.

Daha önce hiçbir boksörün rakibinin yaralanmaması için dua ettiğini görmeyen Lerena'nın, Fırat Arslan'a sarılarak, "Sana saygı duyuyorum büyük şampiyon, gerçekten büyük yürekli bir boksörsün dediği" duyuldu.

Dünya çapında 60 ülkeden naklen yayınlanacak olan bu dev karşılaşma, boks dünyasının da kaderini değiştirecek nitelikte. Çünkü şayet Fırat Arslan kazanırsa, dünya üzerindeki tüm sıkletlerde, gelmiş geçmiş 49 yaşında en yaşlı dünya şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza atacak. Alman Bild gazetesi Fırat Arslan için, "insan üstü bir performans" başlığını attı. Yine dünya medyası Fırat Arslan'ın son savaşçı olduğunu vurgulayarak, "1970 doğumlu boksörlerden dünya üstünde şampiyonluk için mücadele eden tek boksör" ifadelerini kullandı.