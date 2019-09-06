İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırat Arslan'ın rakibi değişti

Almanya’nın başkenti Berlin’de 14 Eylül Cumartesi akşamı ringe çıkacak olan boksör Fırat Arslan’ın rakibi değişti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 14 Eylül Cumartesi akşamı ringe çıkacak olan boksör Fırat Arslan'ın rakibi değişti. Arslan'ın yeni rakip ise Finlandiya'dan Sami Enbom olarak açıklandı.


Konu hakkında bir açıklama yapan dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, bu değişikliğin kendisini fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Benim için rakip fark etmez. Sami Enbom'un ters gardlı olması beni biraz zorlayabilir ancak onun da üstesinden geleceğim. Ben her karşılaşmaya elimden gelen en üst düzey antrenmanlarla hazırlanıyorum. Hiçbir rakibi hafife almıyorum. Şu an ekibim yeni rakibimizin analizlerini yapıyor, en kısa zamanda ona uygun olarak tekniklerimizde küçük değişiklikler yaparak karşılaşmaya en iyi şekilde çıkacağım. Bu maçı alarak yeniden dünya şampiyonluk karşılaşmasına çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Alyaz: "Yeni rakip güçlü bir isim"


Yeni rakip Sami Enbom'un başka bir maç için hazırlandığını belirten sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, "Fırat Arslan, gibi bir dünya şampiyonu ile ringe çıkabilmek için karşılaşmasını iptal ederek bu maça gelmeyi kabul etti. Sami Enbom, bugüne kadar 22 maç yapmış ve bunlardan 10'unu nakavtla olmak üzere 18'ini kazanmış olan tehlikeli bir boksör. Ayrıca gecede Türk boksörlerden Burak Şahin, Taycan Yıldırım ve İbrahim Gümüş de yumruk sallayacak. Berlin'deki sporseverlerin salona gelerek sporcularımız desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.