Fırat Aslan, Berlin'de ringe çıkacak

Dünya şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, 14 Eylül Cumartesi gecesi Almanya'nın başkenti Berlin'de ringe çıkacak.

Dünya şampiyonu boksör Fırat Aslan, Berlin'de yumruk sallayacak. Kentin ünlü mekanlarından Verti Music Hall'da ringe çıkacak olan sporcunun hedefi ise dünya şampiyonluk maçı. Aslan'ın rakibi olan Ganalı John Napari ise bugüne kadar çıktığı 21 maçın hepsini kazanırken, bunların 15'ini de nakavtla bitirdi. Müsabaka için hazırlıklarının devam ettiğini belirten Fırat Arslan, "Bu kez maça hazırlanmam için yeterli sürem olmamasına rağmen, elimden gelen en iyi forma girmeye çalışıyorum. İyi bir performans ile maça çıkabilmek için tüm ekibim elinden geleni yapıyor. Hedefimiz bu karşılaşmayı alıp önümüzdeki dönemlerde dünya şampiyonluk karşılaşmasına çıkmaktır" dedi.

Vedat Alyaz: "Hedefimiz yeniden dünya şampiyonluğu"

Fırat Aslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, Ganalı rakibin vize işlemlerinin tamamlanmadığını vurgulayarak, "Rakibimiz daha uzun boylu ve uzun kollara sahip bir sporcu. Başarı grafiği de çok iyi ancak bu karşılaşmayı alarak önümüzdeki maçlara bakacağımızdan eminiz. Bu maç bizim için dünya şampiyonluğu öncesi bir hazırlık maçı niteliği taşıyor. Rakibin şu an vize sorunları var. Geçtiğimiz aylarda Karlsruhe'deki maçımızda da rakip vize sorunları yaşamıştı. Şu an yine aynı sıkıntı devam ediyor. Dünyadaki tüm ülkeleri, sporculara karşı daha hassas davranması ve bürokratik engellerin önlerinden kaldırılması için çaba harcamaya davet ediyoruz. Bu tür hareketler sporun ve sporcunun gelişimine engel oluyor. Berlin'deki galada üç Türk sporcu; İbrahim Gümüş, Burak Şahin ve Taycan Yıldırım da mücadele verecek" şeklinde konuştu.