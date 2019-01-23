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Fırat Çakır'ın Ben Değerliyim Ben Yeterliyim adlı kitabı raflarda

Fırat Çakır’ın, gerçek seans örnekleri ile güçlendirilen Ben Değerliyim Ben Yeterliyim adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Fırat Çakır'ın, gerçek seans örnekleri ile güçlendirilen Ben Değerliyim Ben Yeterliyim adlı kitabı raflardaki yerini aldı.


Fırat Çakır'ın yazdığı Ben Değerliyim Ben Yeterliyim kitabı özyetersizlikten özyeterliliğe; özdeğersizlikten özdeğerliliğe yapılan yolculuk için bir rehber niteliğinde. Her okuyucunun kendinden bir parça bulacağı, arzulanan kişi ve hayata ulaşabilmenin yollarını anlatan Ben Değerliyim Ben Yeterliyim Destek Yayınları'ndan çıktı.


Her çocuk eşsiz, yegâne, tek ve tam olarak dünyaya gelir. Fakat başta anne ve babasından öğrendikleri olmak üzere 0-5 yaş aralığında edindiği duygular ve alışkanlıklarla beyin gelişiminin yüzde 90'ını tamamlayarak kendisine ait olmayan bir donanımla hayata başlar. Çocukluk döneminde yaşanan olumsuzluklar özsaygısını yitirmesine neden olur. ‘Özsaygısızlık' olgusu beraberinde ‘özsevgisizliği' getirir ve sonrasında ‘özdeğersizlik' ve ‘özyetersizlik' yaşamasına neden olur.


0-5 yaş arası kazanımlar önemlidir


Hayatının tamamını 0-5 yaş arasında edindiği iyi ya da kötü kazanımlarla devam ettireceği için bu olumsuz duyguları temizlemediği sürece yetişkinlik döneminde anlam veremediği duygular yaşar ve davranışlar sergiler. Kimi zaman kendinde annesini, kimi zaman babasını kimi zaman ise ailenin farklı bireylerini görür. Gerek özel gerekse aile hayatında kendisine ait olmayan bir kişilikle yaşamaya başlar. İşte bu noktada kendini ve hayatını sorgular, çözüm yolları arar. Değişmek ister değişemez. Kurduğu hayalleri gerçekleştiremez. Aradığı aşk ile elde ettiği aşk farklıdır. Olmak istediği kişi ile olduğu bambaşka kişilerdir. Üzerine kendine ait olmayan bir gömlek giydiği için kendini her zaman rahatsız hisseder, isteksiz ve hareketsiz kalır.


Çocukken beyin tarlasına ekilen kendine ait olmayan tohumlar büyümüş ve yetişkinlik döneminde meyvelerini vermeye başlamıştır. Kendi tarlasında kendine ait olmayan tohumların büyümesi ve meyvelerini vermesi özü tarafından kabul görmez.

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