Fırat Demirel'in ‘Geleceği Görenler' adlı kitabı raflarda

Fırat Demirel'in internet alanında dünün girişimlerini ve bugünün başarılı isimlerini anlattığı ‘Geleceği Görenler' adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Teknolojinin dönüşümü, girişimcilik ve internet kültürü konularında uzmanlaşan Fırat Demirel'in kaleminden dünün girişimleri ve bugünün başarılı isimlerinin hikâyelerinin anlatıldığı ‘Geleceği Görenler' adlı kitabı Kronik Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitapta, henüz internetin yeni yeni kullanılmaya başlandığı bir dönemde bazen dev bir şirketin yönetimini reddedip kendi işini kuran genç bir iş adamının hayatına, bazen gül gibi mesleğini bırakıp çok yeni bir alana doğru odaklanan cesur mühendislerin dünyasına konuk olacaksınız. Saatlerce bilgisayar başından kalkmayan gençlerin neler yapabileceğini; kimi Almanya'dan kimi de Kıbrıs'tan dönen girişimcilerin kendi ülkelerine nasıl değer kattıklarını okuyacaksınız. Ve belki de bu kitabı bitirdiğinizde daha fazla ses getirecek hikayelerin çıkmasına -bir girişimci, bir uzman veya bir destekçi olarak- siz vesile olacaksınız.

Tabii eğer mücadeleye atılmaya hazırsanız.