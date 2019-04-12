Fırat Neziroğlu özel seçkisi Anna Laudel Galeri'de

Türk Çağdaş sanatçılarının özel seçkilerinden oluşan 'Tapestry-Dokuma Masalları' sergisi, 11 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında Anna Laudel Galeri'de ziyarete açıldı. Sergi İstanbul'un ardından önce Newyork, ardından Dubai, Hong-Kong ve Avrupa'da görücüye çıkacak.

Türk Çağdaş sanatçılarının özel seçkilerinden oluşan 'Tapestry -Dokuma Masalları' sergisi, 11 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında Anna Laudel Galeri'de ziyarete açıldı. Devrim Erbil, Belkıs Balpınar, Fırat Neziroğlu gibi kendi alanında özgün işleri ile uluslararası alanda tanınmış sanatçıların yer aldığı bu özel sergi açılışı 11 Nisan'da pek çok ünlü ziyaretçinin katılımıyla yapıldı.

Genç çağdaş dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun, dünya çağdaş sanatı içinde kendine özgü kabul edilmiş tekniği ile boşluk, ışık, gölge ile hazırladığı yeni ve özgün işlerinin de dünya turuna çıkmadan önce İstanbul'da görülebileceği sergi; sonrasında önce Newyork, ardından Dubai, Hong-Kong ve Avrupa'da görücüye çıkacak.

YEN koleksiyonu ile Newyork Fashion Week'te öne çıktı

2019 Newyork Fashion Week'te 'Anadolu'nun kalbi YEN' koleksiyonu ile öne çıkan Fırat Neziroğlu, şimdi de çerçeve içinde betimlediği dokuma eserleri ile sevenleriyle buluşuyor.

Fırat Neziroğlu'nun eserleri daha önce Sotheby's ve Christie's de yer aldı

Dünya'nın en büyük müzayede evleri Sotheby's ve Christie's de pek çok ünlü resim ile birlikte değerlendirilen bu eserler ve sanatçı Fırat Neziroğlu aynı zamanda Christie's müzayedesinin katalog kapağında yer almış ender Türk sanatçılardan olduğu belirtiliyor.