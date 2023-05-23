Fırından sadaka kutusu çalan kasklı hırsız kamerada

Avcılar'da fırına kuru pasta alma bahanesiyle gelen kasklı şahıs, para dolu ‘askıda ekmek' kutusunu çalıp motosikletle kaçtı. Hırsızlık ve kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çalışanlar tarafından fırının camına, ‘İçeriye kasklı girmek kesinlikle yasaktır' yazısı asıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule'deki bir fırında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki şahıstan biri, fırına kuru pasta alma bahanesiyle içeri girdi. Müşteri gibi kuru pasta fiyatı sorarak kasadaki çalışanı oyalayan kasklı şahıs, çalışanın eğildiğini fırsat bilerek para dolu ‘askıda ekmek' kutusunu çaldı.

Kasklı şüpheli, çalışanın arkasından geldiğini görünce hızla kapı önünde bekleyen motosiklete binerek uzaklaştı. Çalışan ise durumu arkadaşlarına bildirirken, işletme müdürü sabah saatlerinde güvenlik kamerası görüntüsü ile karakola giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık olayının yaşanmasının ardından çalışanlar tarafından fırının camına, ‘İçeriye kasklı girmek kesinlikle yasaktır' yazısı asıldı.

Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletle fırının önüne gelen kasklı iki şüpheliden biri içeri girip kuru pasta fiyatı soruyor. Daha sonra kutuyu alan şahsın dışarıdaki motosiklete binip uzaklaştığı anlar görülüyor.

Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını anlatan işletme müdürü Cafer Er, "Saat 23.45 sıralarında iki kişi motorla geliyorlar. Biri içeri giriyor, diğeri motorda hazır bekliyor. Arkadaşımıza gelip, kuru pasta için sipariş veriyor. Arkadaşımız pasta dolabının arkasına geçtiğinde o an boşluğundan faydalanıp, askıda ekmek kutusunu alıp kaçıyor. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Problem kutu değil ama ona kadar düşmek üzücü" dedi.