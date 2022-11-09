Fırınsız fırıncı Cihan Kolivar'ın sendikası da merdiven altı çıktı

Katıldığı bir televizyon programında Türk milletine sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki çeken ve gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın Sendikası da merdiven altı çıktı. Bayrampaşa'da bulunan sendika merkezi İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Yayına bağlandığı kulaklığı bile yan tarafında esnaf olan bir komşusundan ödünç aldığı ortaya çıktı.

Katıldığı bir televizyon programında Türk milleti için sar ettiği sözler nedeniyle büyük tepki çeken ve hakkında açılan soruşturma neticesinde gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sendikası da merdiven altı çıktı. Bayrampaşa'da bulunan ve İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen sendika da kapıların kilitli olduğu, sendikayı gösteren herhangi bir tabelası da olmadığı görüldü. Hiçbir çalışanın olmadığı sendikanın Cihan Kolivar tarafından ofis olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Kolivar'ın komşuları ise duruma tepki gösterdi.

‘Bana aptal diyen adama keşke kulaklığımı vermeseydim'

Kolivar'ın televizyon programına katılmadan önce kendisinden kulaklığını istediğini belirten Asım Sönmez, “Kendisini tanıyorum. Burası onun ofisi. Sürekli olarak gelip giden bir arkadaşımız abimiz. Gelip eleştirilerini yapar ve kendi düşüncelerini söylerdi. Burada komşumuz biz esnaf olarak kendisini tanıyoruz. Söylediklerini doğru bulmuyorum. Ben bir Türk vatandaşı olarak aptal mıyım? Ben ekmek yiyorum sen bana aptal diyorsun. Söyledikleri yanlış. İktidar partisine bunlar para için namusunu satar diyor. Böyle şeyler söylemek doğru değil. Canlı yayında bunlar söylenmez. Sokaktaki cahil adama sorsan o bile söylemez onu. Sürekli olarak böyle atarlı giderli konuşan bir abimizdi. Bizimle konuşurken de öyleydi. Onun anlattıklarını bizde bir büyük olarak dinlerdik. Böyle şeyleri her zaman yadırgıyoruz. Kulaklığını ben verdim. Dükkanımda bulunan bir tane kulaklığımı canlı yayına bağlansın diye verdim. Nereden bileyim böyle bir şey yapacağını. Yaptıklarının hiç birini tasvip etmiyorum. Bana aptal diyen adama keşke kulaklığımı vermeseydim. Böyle abuk subuk şeyler konuşuyorsa o benden daha aptalmış demek ki. Biz Türk toplumu olarak aptal değiliz. Allah'ın izniyle birçok akıllı insanlarız. Bizi aptal yerine koyanlar maalesef kendini aptal yerine koyuyor farkında değil” dedi.

‘O bizden daha aptaldır'

Canlı yayında kullandığı ifadeleri doğru bulmayan komşusu Şaban Çakın “Kendisi bizim komşumuz olur. Açıklamalarını yanlış buluyorum. Türk milleti için o şekilde konuşması doğru değil. Bu zamana kadar kendisi de ekmek yemiştir. Kendisi de ekmek ile büyüdü. O kelimeleri kullanması bence yanlış. Ekmek yiyen kişi aptalsa o bizden daha aptaldır” şeklinde konuştu.