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Fırsat Garajı için geri sayım başladı

İstanbullu alışverişseverlerin merakla beklediği Fırsat Garaj etkinlikleri 23 Mart-7 Nisan tarihleri arasında kapılarını açıyor.


212 Fırsat Garajı, 23 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında 212 Outlet'te açılıyor. Fırsat garajında tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markalar, en düşük fiyatlarla etkinlikte olacak. Yapılan duyuruya göre Fırsat Garajı'nda dünyaca ünlü birçok markanın indirimli ürünlerini en cazip fiyatlarıyla sunulacak.

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