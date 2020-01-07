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Fırtına stadının reklam panosunu uçurdu

Fırtına Küçükçekmece stadının dış cephesinde bulunan reklam panolarının bir kısmını uçurdu.

Panonun yere düşmesini bir demir parçası engellerken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı.


İstanbul'da dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış bugün de etkisini artırarak devam ediyor. Küçükçekmece stadının dış cephesinde bulunan reklam panolarının bir kısmı, rüzgar nedeniyle koptu. Panonun yola düşmesini bir demir parçası engellerken, İhbar üzerine olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ilk önce tehlike eden bir ağacı kesti. Daha sonrada panoyu asılı buluna demir parçasından çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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