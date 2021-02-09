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Fırtınalı İstanbul semalarında ‘Hilal' belirdi

Olumsuz hava şartlarının etkisini devam ettirdiği İstanbul’da, ‘çeyrek ay’ olarak da bilinen ‘Hilal’ semaları süsledi.

Olumsuz hava şartlarının etkisini devam ettirdiği İstanbul'da, ‘çeyrek ay' olarak da bilinen ‘Hilal' semaları süsledi.


İstanbul'da etkisini devam ettiren fırtınalı hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, İstanbul semalarında beliren ‘Hilal' görenleri mest etti. Denizde oluşan dalgaların kıyıyı dövdüğü sabah saatlerinde, uçuşan martıların görsel şölen sunduğu gökyüzünde ‘çeyrek ay' olarak da bilinen ‘hilal' İstanbul semalarını süsledi.

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