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“Fırtınalı Yıllar” kitabı çıktı

Yazar Aliseydi Turan’ın kaleme aldığı “Fırtınalı Yıllar” kitabı çıktı.

Yazar Aliseydi Turan'ın kaleme aldığı “Fırtınalı Yıllar” kitabı çıktı.


Yazar Aliseydi Turan'ın, Recep Tayyip Erdoğan hakkında daha önce duyulmayan veya çok az bilinen hikayeleri kaleme aldığı “Fırtınalı Yıllar” isimli kitabı çıktı.


Çok sayıda ilginç ve gün yüzüne çıkmamış anıların bulunduğu kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sultanbeyli'de bir Kur'an kursunda teravih namazı kıldırmasına ilişkin anı ön plana çıkıyor.

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