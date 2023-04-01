Fişekhane, nisan ayını dolu dolu geçirecek

İstanbul'un gözde kültür sanat mekanları arasında olan Fişekhane, nisan ayı boyunca tiyatro ve konserlere ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da kültür ve sanatın önemli adreslerinden biri olan Fişekhane, nisan ayı boyunca renkli bir programa ev sahipliği yapıyor. Şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri olan Fişekhane, birbirinden güzel tiyatro oyunları ve konserleri sahnesinde ağırlayacak. Fişekhane programındaki etkinliklerin biletleri biletinial üzerinden satışa çıktı. Fişekhane'de 2 ve 3 Nisanda Hira Tekindor'un yönettiği, Zerrin Tekindor'un performansıyla büyülediği "Toz", 5 Nisan'da Sumru Yavrucuk ve Deniz Çakır'ın rol aldığı "Tatavla'da Son Dans", 6 Nisan'da "Sunay Akın'la Yüz Yüze", 7 Nisan'da "Doğal Afet", 9 Nisan'da Fransız yazar Floran Zeller'in yazdığı "Anne", 10 Nisan'da "Tarla Kuşuydu Juliet", 11 Nisan'da "Güzel Son", 16 Nisan'da "Cimri", 17 Nisan'da "Eksik", 19 Nisan'da "Samanyolunu Bilir misiniz?", 20 Nisan'da "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır" oyunları sahnelenecek.

Fişekhane programında özellikle caz sevenleri mutlu edecek iki konser de yer alıyor. 4 Nisan'da İstanbul'un önemli orkestralarından olan Jazz Band, Selen Beytekin'in sesi ve Nail Yavuzoğlu'nun şefliğinde dinleyenlerle buluşuyor. Mekan, 23 Nisan'da ise çocukların birlikte şarkı söyleyeceği, müziğe katılacağı ve dans edeceği Jazz For Kids konserine ev sahipliği yapacak.