Fitness antrenörü Karakaya: “Spor yapacak imkânı bulunmayan kişiler için büyük bir sosyal sorumluluk kampanyası düzenlemeye başlayacağım”

Profesyonel fitness antrenörü Erbay Karakaya, hayalinin insanların gelişiminde etkili bir rol oynamak olduğunu belirterek "“Spor yapacak imkânı bulunmayan kişiler için büyük bir sosyal sorumluluk kampanyası düzenlemeye başlayacağım” dedi.

Profesyonel fitness antrenörü Erbay Karakaya, 8 yıldır profesyonel anlamda fitness antrenörlüğü yaparak, insanların gelişiminde etkili bir rol oynama hayalini gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar birçok kişiye fitness antrenörlüğü yapan ve onlara spor alanında bildiklerini aktaran Karakaya, herkesin spor yapması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca sporun herkes için ulaşabilir bir hedef olması gerektiğini söyleyen Karakaya, spora ulaşamayan, spor yapacak imkânı bulunmayan kişiler için büyük bir sosyal sorumluluk kampanyası düzenlemeye başlayacağının altını çiziyor.

“En büyük başarım hayallerimin gerçekleştiği bu yolda fitness eğitmeni olarak çalışabilmek”

Erbay Karakaya, “En büyük başarım hayallerimin gerçekleştiği bu yolda fitness eğitmeni olarak çalışabilmek. Yetkilisi de olduğum Loca Fitness Clup 7/24'te düzenli olarak antrenörlük yapmaya devam ediyorum. Çocukken kurduğum hayallerimi yaşamak beni çok mutlu ediyor. Bunun dışında yalnızca salonumuza gelen kişilere değil sosyal medya üzerinden takip eden kişilere de yol gösteriyorum. İnsanlar beni takip etmeyi ve eğitim videolarımı izlemeyi oldukça seviyor. Bunun gururu da benim en büyük başarılarım arasındaki yerini şimdiden aldı bile” dedi.

“Bugüne kadar tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü insanlara ders verdim”

Karakaya, “8 yıldır profesyonel bir şekilde fitness dersi veriyorum. Öncesinde de hayalim her zaman insanların gelişiminde etkili bir rol oynamaktı. Bu hayalim 8 yıldır gerçekleşiyor ve bundan dolayı çok gururluyum. Bugüne kadar tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü insanlara ders verdim ve vermeye devam ediyorum. Halen çalışmaya devam ettiğimiz ünlü iş insanları Türkiye'nin en popüler kişileri arasında yer alıyor. Sporseverlere eğitim vermeye devam ediyorum. İnsanların gelişimlerinde katkı sağlamak benim için tarif edilemeyecek duygulardan birisi” dedi.

“Spor herkes için ulaşabilir bir hedef olmalıdır”

Karakaya, “Ben her zaman hayallerine ve hedeflerine koşar adımlarla ilerlemiş biriyim. Bu yüzden bugünden itibaren beş yıl sonra ne yapacağım da kendi kafamda az çok bellidir. Hayallerine benim gibi sıkı sıkıya sarılmış olan kişiler anlayacaktır. Beş yıl sonra, çok daha iyi bir vücuda sahip olmak istiyorum. Bunun yanı sıra diğer hayallerimi de gerçekleştirmek için gerekli adımları atmaya başlıyorum. Spora ulaşamayan, spor yapacak imkânı bulunmayan kişiler için büyük bir sosyal sorumluluk kampanyası düzenlemeye başlayacağım. Spor yalnızca sizin için ya da benim için değil herkes için ulaşabilir bir hedef olmalıdır” diye konuştu.