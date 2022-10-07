FIVB Dünya Şampiyonası: ABD: 3 - Türkiye: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu üçüncü maçında ABD’ye 3-1 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu.
Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında 8 Ekim cumartesi günü TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşılaşacak. Mücadeleyi, TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Karina Noemi Karina Rene (Arjantin)
ABD: Washington, Poulter, Frantti, Ogbogu, Drews, Robinson-Cook, Wong-Orantes (L) (Cuttino, Parsons, Hentz (L), Carlini)
Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meliha, Aylin (L), Meryem, İlkin)
Setler: 25-22, 21-25, 25-20, 25-22
Süre: 1 saat 44 dakika (26,26,25,27)