FIVB Dünya Şampiyonası: Sırbistan: 3 - Türkiye: 0

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turundaki son maçında Sırbistan’a 3-0 mağlup oldu ve çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turundaki son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu ve çeyrek finale yükseldi.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Andrew Cameron (Kanada), Joo-Hee Kang (Kore)
Sırbistan: Mihajlovic, Aleksic, Boskovic, Busa, Stevanovic, Drca, Pusic (L) (Mirkovic, Bjelica, Lazovic)
Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Derya, Eda, Simge (L) (Elif, Meliha, Meryem, İlkin, Hande, Aylin (L), Ayçin)
Setler: 25-20, 25-20, 25-23