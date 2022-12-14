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FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Dentil Prai Clube: 0

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube’ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'ı 3-0 mağlup etti.


2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ilk karşılaşmasında, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube karşısında ilk galibiyetini alan Eczacıbaşı Dynavit, 25-14, 25-15, ve 25-18'lik skorlarla rakibini 3-0 mağlup etti.


Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran milli smaçör Hande Baladın, “Öncelikle, turnuvaya galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz. Bugün aldığımız galibiyet bizi oldukça motive etti. Her top için mücadele eden, birbirine oldukça güvenen bir takım oyunu vardı. Bu sayede rakibimize karşı etkili bir performans sergiledik. Cuma günü aynı hırs ve istekle Imoco Volley karşısında galip gelmek için mücadele edeceğiz. Bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum” dedi.



Salon: Antalya


Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Ovuka Sinisa (Bosna Hersek)


Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Heyrman, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Saliha, Yasemin


Dentil Praia Clube: Clemente, Da Silva, Lemes, Martinez, Jineiry Martinez, Bueno da Silva, Pinto (L), Buijs, Janke, Batista


Setler: 25-14, 25-15, 25-18)


Süre: 70 dakika (22, 26, 22)

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