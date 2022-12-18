FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası: VakıfBank: 1 - Imoco Volley: 3

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Imoco Volley, VakıfBank’ı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Imoco Volley, VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Salon: Antalya
Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Wojciech Maroszek (Polonya)
Prosecco DOC Imoco Volley: Plummer, Robinson, De Kruijf, Lubian, Wolosz, Haak (Squarcini, De Gennaro, Gennari, Gray, Pericati, Furlan, Bardaro, Carraro
VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş,Daalderop (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)
Setler: 25-18, 23-25, 25-21, 25-21
Süre: 138 dakika (31, 37, 39, 31)